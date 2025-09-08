Axel Kicillof, confirmó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le llamó para felicitarlo por la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses. La actitud del ministro nacional resulta distinta a la de Javier Milei que hasta el momento no convocó al mandatario provincial a un diálogo inter institucional.

“Francos me llamó para felicitarme, pero no tuve comunicación con Milei. Le recomiendo al presidente que tengamos una reunión, porque lo que se votó en la provincia es un rechazo muy claro a las políticas de su gobierno”, expresó Kicillof.

La victoria del frente opositor a Milei en Buenos Aires significó un fuerte golpe para el libertario, que durante la campaña bonaerense fue muy agresivo con el Gobernador. Kicillof interpretó el resultado en las urnas como un mensaje directo de la ciudadanía: “Se castigó al gobierno de Javier Milei. La gente está harta de los recortes, del ajuste y de la falta de respuestas a los problemas cotidianos”.