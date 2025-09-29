Un polizón fue encontrado muerto en el hueco de la rueda de un avión de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte el domingo después de que llegara de Europa, dijo la policía.

El cuerpo fue encontrado poco después de las 9:00 a. m. mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en el avión, según informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un comunicado . La policía no especificó el origen del vuelo en Europa ni ofreció detalles sobre la identidad del polizón.

Los detectives de la unidad de homicidios del departamento están investigando la muerte, dijo la policía.