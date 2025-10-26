En una jornada de gran importancia política mas de 36 millones de argentinos estamos habilitados para votar este domingo 26 de octubre en las en las que renovaremos parcialmente el Congreso Nacional. La jornada, que se desarrolla de 8:00 a 18:00 horas, tiene como principal novedad el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP),.

Según informó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, a las 12:00 AM ya votó el 23% del padrón electoral en todo el país.

Además, se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores. Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento.