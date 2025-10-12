Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, es un niño de cinco años que fue sustraído de su domicilio en el barrio Villa Serrana (Villa Rivera Indarte) este sábado, tras el asesinato de su madre y su abuela, identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio. La justicia local emitió una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero del menor.

Activaron la búsqueda internacional.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la investigación, ordenó la activación de la Alerta Sofía y solicitó la intervención de Interpol para dar con la ubicación del menor y detener al principal sospechoso, su padre Pablo Laurta.