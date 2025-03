La justicia imputo exintendente de La Plata Julio Garro por asociación ilícita por el caso de los barrios cerrados ilegales en la capital bonaerense. Garro fue secretario de deportes de Javier Milei y antes dirigente del PRO y perdió la reelección en diciembre de 2023 en manos del peronista Julio Alak y luego fue funcionario de Javier Milei, como subsecretario de Deportes de la Nación.

El fiscal Condomí Alcorta afirmó en su imputación que: “Al menos desde el 10 de diciembres del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de la Plata , en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, aseveró Condomí Alcorta.

También están siendo investigados María José Botta y Marcelo Genoro, ex funcionarios de las áreas de Planeamiento Urbano y Obras Viale. El fiscal del caso todavía no definió las fechas de llamado a declaración indagatoria, ya que deberá analizar las pruebas recolectadas en los allanamientos de hoy lunes.