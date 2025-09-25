Según la nueva medición publicada por el INDEC,durante el primer semestre de 2025, el 31,6% de la población argentina se ubico por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 6,9% se situó por detrás de la línea de indigencia .Según el organismo gubernamental ambas mediciones dieron un numero inferior comparado con la medición del semestre anterior, aunque los especialistas remarcan problemas metodológicos en la medición.

Segun la medicion que calculo los niveles de pobreza en el último semestre del 2024, las misma había sido del 38,1% y por el lado de la indigencia los datos indicaron que esta llego al 11,4%. La caída en los últimos seis meses fue consecuencia de que el ingreso total familiar creció por encima de la Canasta Básica Total (CBT), utilizada como umbral para medir la pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea indigencia. En efecto, mientras el ingreso aumentó 26,3%, la CBT y la CBA subieron 13,2% y 12,3%, respectivamente.

