De acuerdo a la información suministrada hoy por el INDEC la inflación del mes de agosto fue del 1,9% y se ubicó por debajo de lo esperado por especulaciones previas.

Mientras que hasta agosto el acumulado total fue del 19,5%. Además, en la medición interanual, contra agosto del 2024, el incremento alcanzó el 33,6%.

El sector de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo.

En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.