Esta madrugada a las 5.30 un hombre armado con cuchillo ingreso a la sede de Crónica TV, hirió a un guardia y provocó destrozos, la Policía lo detuvo tras evacuar el edificio ubicado en el barrio de San Telmo. Según trascendió el agresor cuenta con antecedentes penales y se encontraba en aparente crisis psiquiátrica.

Las instalaciones de Crónica TV, están ubicadas en avenida Juan de Garay 140. De acuerdo las fuentes policiales,el agresor ingresó por la fuerza con un cuchillo y exigió salir al aire en vivo, fue entonces cuando personal de seguridad intentó contenerlo, pero el agresor alcanzó a herir a un vigilador con un puntazo antes de dirigirse hacia la planta baja del edificio, donde rompió vidrios en la zona de los estudios.

Acción de la policía y la Justicia.

Ante la gravedad de los hechos las autoridades procedieron a la evacuación de todo el personal y se convocó a la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). La zona quedó vallada y bajo un fuerte operativo. Tres periodistas del canal lograron hablar con el intruso en un momento en el que estaba desarmado. Acto seguido, ingresaron efectivos del Grupo GEOF, quienes finalmente lo redujeron y lo trasladaron detenido.

De acuerdo con lo informado por la agencia Noticias Argentinas, el hombre fue asistido por personal del SAME psiquiátrico y derivado al Hospital Argerich. Según los registros, tiene antecedentes por drogas y varios ingresos por robo, tentativa de robo y hurto. En una causa anterior fue condenado en suspenso por robo, bajo jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

El parte policial consigna que la Unidad de Flagrancia Este inició actuaciones por violación de domicilio y daños, a raíz de la rotura de vidrios durante el ingreso al edificio.