El Ejército de Israel atacó este lunes dos veces, supuestamente con un dron, el hospital Nasser en la ciudad de de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, y según confirmaron desde el Ministerio de Salud se registraron al menos 14 muertos, entre ellos tres periodistas y un rescatista.

“El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos”, informó el Ministerio de Sanidad gazatí, que reportó “numerosos heridos”.

Según la misma fuente, entre las víctimas se encuentran Hossam Al Masri, camarógrafo que trabajaba como independiente para la agencia de noticias Reuters, Mohamed Salama, camarógrafo de Al Jazeera, y Mariam Abu Daqqa, que trabajaba como independiente para agencias de noticias y televisiones internacionales, además del bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer.

También reportaron siete heridos más entre los trabajadores “mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos”