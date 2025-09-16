Israel profundiza la devastación en Gaza
El gobierno israelí justifica esta ofensiva en que busca destruir la infraestructura de Hamás
Israel anunció este martes que lanzó las "etapas iniciales" de su ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza, operación que tiene como objetivo "destruir la infraestructura militar de Hamás". Además, pidió a los residentes que se trasladen al sur.
“Gaza está ardiendo. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacan con mano dura la infraestructura terrorista, y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. No cederemos ni daremos marcha atrás hasta que la misión se complete”, escribió en la red social X el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.