Israel anunció este martes que lanzó las "etapas iniciales" de su ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza, operación que tiene como objetivo "destruir la infraestructura militar de Hamás". Además, pidió a los residentes que se trasladen al sur.

“Gaza está ardiendo. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacan con mano dura la infraestructura terrorista, y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. No cederemos ni daremos marcha atrás hasta que la misión se complete”, escribió en la red social X el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.