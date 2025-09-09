El Presidente Javier Milei decidió ponerse al frente de la iniciativa política del oficialismo tras la contundente derrota que sufrió LLA en las elecciones bonaerenses del domingo, y la manera que encontró para hacerlo fue lanzando una “mesa política” integrada por funcionarios que de alguna manera representan a distintas con la intención de aplacar las internas. Formaron parte de la primera reunión de esta “mesa” : Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich.

Le reunión se desarrolló en la Casa rosada durante 2 horas , con todos sus miembros presentes.

La declaración política más sobresaliente que surgió del gobierno luego de aquella reunión, la efectuó el propio Milei: " "La libertad avanza o Argentina retrocede" y además ratificó el modelo vigente al asegurar que : "“Este es el único camino posible para salir del pozo en que nos dejaron.

Ayer el vocero Manuel Adorni había anunciado que además de la mesa política integrado por funcionarios oficialistas, se pondría en marcha un diálogo federal con los gobernadores y una mesa política de coordinación de la campaña en la provincia de Buenos Aires.