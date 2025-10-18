De campaña por el norte del país el presidente Javier Milei ,arribó este sábado a Santiago del Estero y entre sus expresiones públicas

mandatario destacó el "rol clave" de las provincias en la "transformación del país" y arengó a su militancia: “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto”.

Además, Milei también apuntó contra el kirchnerismo y afirmó: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”. Se espera que, luego de su visita a la provincia gobernada por Gerardo Zamora, el líder libertario se dirija a Tucumán para encabezar otro acto en un territorio esquivo para La Libertad Avanza.