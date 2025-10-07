Tras conocerse el fallo de la Corte suprema de Justicia que declaro procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos , en el marco de una causa por delitos federales, el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería para que inicie el proceso de extradición dle narco, quien fuera aportante de campaña cuando José Luis Espert fue candidato a la presidencia.

Según el comunicado, el Presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a "instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios" para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto en la ley.

El gobierno de Estados Unidos intervino por un pedido del defensor del empresario, Francisco Oneto, el mismo abogado del presidente Javier Milei. (Apenas lo detuvieron en Neuquén, el 16 de abril del 2021, lo asistió un allegado al actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona).

Según Oneto, cambió la situación procesal de una de las cómplices de Machado llamada Kayleigh Moffett lo cual impactó en todo el caso. El abogado argumentó: «se ha ordenado la extradición de un ciudadano por hechos que ahora sabemos que son inexistentes».