El presidente Javier Milei decidió que no viajará a Las Vegas a raíz de la crisis que generaron los audios sobre supuestos hechos de corrupción y por la inestabilidad cambiaria. En los últimos días, trascendió la posibilidad de que Milei viajaría a Las Vegas para presenciar un show de su expareja, Fátima Flórez, según confirmó el empresario, Jorge Elías, quien promociono en sus redes sociales el espectáculo de la actriz, en el Hotel Sahara con la asistencia del mandatario argentino.

Mientras conformarán la comitiva oficial el Ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y el canciller Gerardo Werthein. De esta manera, el líder libertario se ausentará luego del cierre de campaña por los comicios en la provincia de Buenos Aires y regresará recién el sábado 6 de septiembre, día anterior de la cita electoral bonaerense.