Durante el tramo final de la campaña electoral el presidente Javier Milei no participara en mas actos en la provincia de Buenos Aires. El Presidente , suspendió la actividad prevista en Ezeiza para este miércoles y se despide de modo sorpresivo de la campaña electoral , campaña que el gobierno entendió que debía tener en todo el pais a Milei como su principal exponente .

En el distrito mas importante quedara al frente de la campaña Diego Santilli ,quien a la incursión en Ezeiza podría sumar una jornada de la juventud de LLA en Almirante Brown además de la visita a la primera sección electoral y a una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Santilli es ubicado en la estrategia del oficialismo como el elemento central para lograr atraer a los antiguos votantes del PRO y Juntos por El Cambio, ya que advierten que ese sector ciudadano esta con algún grado de desencanto con la gestión de Milei.