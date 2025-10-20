Javier Milei se bajó del cierre de la campaña bonaerense y queda Santilli al frente
Santilli llego al lugar de encabezar la lista libertaria luego de la renuncia de Espert por sus vínculos con el narco trafico.
Durante el tramo final de la campaña electoral el presidente Javier Milei no participara en mas actos en la provincia de Buenos Aires. El Presidente , suspendió la actividad prevista en Ezeiza para este miércoles y se despide de modo sorpresivo de la campaña electoral , campaña que el gobierno entendió que debía tener en todo el pais a Milei como su principal exponente .
En el distrito mas importante quedara al frente de la campaña Diego Santilli ,quien a la incursión en Ezeiza podría sumar una jornada de la juventud de LLA en Almirante Brown además de la visita a la primera sección electoral y a una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Santilli es ubicado en la estrategia del oficialismo como el elemento central para lograr atraer a los antiguos votantes del PRO y Juntos por El Cambio, ya que advierten que ese sector ciudadano esta con algún grado de desencanto con la gestión de Milei.