Javier Milei tiene que resolver sobre vetos presidenciales pendientes y esto luego de sufrir una dura derrota en las elecciones legislativas bonaerenses y con la campaña nacional para renovar bancas en el congreso Nacional como contexto.Es asi que el Poder Ejecutivo tiene hasta el jueves para vetar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento de las universidades. Y no es menor desde lo político y presupuestario que decisión adaptadora el libertario sobre la Ley que aprobó el legislativo de reparto de Adelantos del tesoro Nacional, y tiene hasta el jueves para vetarla.

Legalmente desde que el Senado, en emergencia pediátrica y financiamiento universitario, y Diputados, en el caso de la ley de distribución de los ATN, comunicó formalmente la sanción de las normas al Poder Ejecutivo Nacional comenzaron a correr los 10 días hábiles que Milei tiene para vetar parcial o totalmente las leyes. Ese plazo se cumplirá este jueves. De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.