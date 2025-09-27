Luego su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei retomó este sábado sus actividades oficiales en el país y lo hizo desde una posición política mas favorable para el,tras el fuerte respaldo del gobierno de Donald Trump a su Gobierno.

Este mediodía el primer mandatario datario encabezó la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un evento que se desarrolla en el predio de La Rural de Buenos Aires hasta el 30 de septiembre y que reúne a referentes internacionales del sector turístico.

Milei hablo sobre la necesida dde una reforma laboral.

en el marco de la inauguración de la FITA milei se refirió a un tema sobre el que ya avanzo el gobierno : la reforma de la legislación laboral.demás. durante su mansaje en la ibauguracun de la feria turística Milei sostuvo que :"es necesario sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos". Al comenzar, Milei recordó que cuando asumió "el país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación, con indicadores sociales peores" que en 2001.

Al continuar, describió su reforma desregulatoria como la "más ambiciosa de la historia, demostrando nuestro compromiso con normalizar una economía tantas veces manoseada por la política": "No hay otra manera de salir adelante que aplicando las ideas que nos hicieron prósperos".

Así, dijo que su equipo lleva a cabo "la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso (...) que suelen estar ocultos, pero en los cuales cualquier edificio no duraría en pie más que unos minutos o días".

Junto al presidente llegaron a La Rural la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Turismo, Daniel Sciol