Aunque Javier Milei insiste con repetir que habrá un acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, lo cierto es que para las políticas de donald Trump los tratados de libre comercio no son un objetivo a alcanzar , por el contrario, Trump se está apartando de las políticas de libre cambio que venían del gobierno demócrata, al imponer impuestos a diversos productos que ingresan a Estados Unidos..Que no hay ninguna discusión con Washington por un tratado de libre comercio la confirmó Mauricio Claver Carone, que es el encargado del Departamento de Estado para América Latina del gobierno norteamericano. “El presidente Trump ha sido muy claro en que no estamos buscando nuevos tratados de libre comercio”, dijo en una entrevista con CNN horas atrás. En cambio, el funcionario no descartó avanzar en un convenio para la promoción de inversiones.

Incluso, el revés a a las políticas de subordinación al gobierno de Trump que aplica Milei, se evidencia en que a diferencia de lo que ocurrió en el 2018, el presidente de EEUU no exceptuó al país de los aranceles del 25% que impuso al acero y al aluminio que perjudicarán a las industrias locales.