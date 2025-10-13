La conducción bonaerense de La Libertad Avanza se reunirá hoy lunes a las 15 horas para determinar los detalles de lo que será el cierre de la campaña del partido de Milei, acto previsto para el miércoles de la semana próxima en Ezeiza con la participación de Javier Milei y Diego Santilli primer candidato a diputado nacional.

De la reunión no será parte Karina Milei, quien viaja junto al Presidente, nuevamente, rumbo a Washington con la comitiva que participará mañana martes de un almuerzo de trabajo junto a Donald Trump,todo ello en el marco de las negociaciones para anunciar el paquete de salvaje financiero de Estados Unidos al país que consistiría en un swap de u$s 20 mil millones.

Entonces serán parte de la reunión de campaña de la mesa bonaerense Santilli junto al jefe bonaerense del PRO, Cristian Ritondo, el intendente ahora libertario de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia y brazo político de Karina Milei en ese distrito.

Esta semana, el jueves, Milei encabezará un acto en Tres de Febrero con Santilli tras su regreso del viaje a Estados Unidos junto a su hermana Karina, y los ministros Patricia Bullrich y Luis "Toto" Caputo.