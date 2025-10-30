El presidente Javier Milei se encuentra reunido con 20 gobernadores en la búsqueda de acuerdos para avanzar con una serie de reformas . De la reunión participan Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Macri (CABA) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero)

Por Mendoza, en tanto, participa la vicegobernadora Hebe Casado, ya que Alfredo Cornejo tiene agenda en Francia; misma situación ocurre con el neuquino Rolando Figueroa, quien viajó a Brasil. Su reemplazante es Zulma Ruiz, presidenta de la Legislatura.

En cambio, el Gobierno no le cursó el convite a los opositores Kicillof, Quintela, Insfrán y Melella. De todas formas, en el pelotón que anima el encuentro hay mandamases que se ubican en la otra vereda de la gestión libertaria: Ziliotto y Zamora, principalmente.