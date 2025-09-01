El conductor y periodista,Jorge Rial, protagonizó un episodio de intimidación. Ocurrió que se encontró con un Ford Falcon estacionado frente a su domicilio, con una persona en su interior que permanecía en el lugar «tomando mate y mirando fijo». Rial relató la situación durante su programa y reconoció una conexión directa con el simbolismo represivo de ese modelo de automóvil durante la última dictadura cívico-militar.

«Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo», expresó Rial en su programa radial. Además el periodista señaló que la sucedido no pasó desapercibida en el barrio: «Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio».

Rial vínculo el episodio con el actual clima político del país.y responsabilizó al gobierno de Javier Milei por este tipo de situaciones, argumentando que el Ford Falcon «es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura».

La referencia al Ford Falcon como símbolo represivo remite a la utilización masiva de este modelo por parte de las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar (1976-1983), cuando se convirtió en un ícono del terror estatal por ser el vehículo utilizado en operativos de secuestro y desaparición forzada de personas.