El gobernador Axel Kicillof salió cruzar al presidente Javier Milei un acto oficial en el distrito de La Matanza .Axel Kicillof, critico a Mieli por su visita de ayer a La Matanza . En sus sus declaraciones, el mandatario bonaerense sostuvo que el presidente“fue un rato para sacarse una foto” pero que no se “anima a caminar y recorrer los barrios”.

“Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar y recorrer los barrios porque allí se encontraría con las fábricas que cierran, los comercios que no venden y los trabajadores que no llegan a fin de mes”, afirmó el gobernador bonaerense.

Las declaraciones de Kicillof se produjeron durante un acto acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, donde se inauguró la nueva Escuela Primaria N°218 en el municipio de La Matanza. En el evento también estuvieron presentes el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente Fernando Espinoza.

Allí, el gobernador también vinculó sus críticas al contexto electoral: “Se lo vamos a decir el próximo 7 de septiembre cuando elijamos la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento para que haya más escuelas, más asfalto y mejores salarios”.