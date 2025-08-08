Kicillof criticó a Milei por su visita a La Matanza: “No se anima a caminar por los barrios”
Lo hizo durante un acto oficial en ese distrito.
El gobernador Axel Kicillof salió cruzar al presidente Javier Milei un acto oficial en el distrito de La Matanza .Axel Kicillof, critico a Mieli por su visita de ayer a La Matanza . En sus sus declaraciones, el mandatario bonaerense sostuvo que el presidente“fue un rato para sacarse una foto” pero que no se “anima a caminar y recorrer los barrios”.
“Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar y recorrer los barrios porque allí se encontraría con las fábricas que cierran, los comercios que no venden y los trabajadores que no llegan a fin de mes”, afirmó el gobernador bonaerense.
Las declaraciones de Kicillof se produjeron durante un acto acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, donde se inauguró la nueva Escuela Primaria N°218 en el municipio de La Matanza. En el evento también estuvieron presentes el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente Fernando Espinoza.
Allí, el gobernador también vinculó sus críticas al contexto electoral: “Se lo vamos a decir el próximo 7 de septiembre cuando elijamos la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento para que haya más escuelas, más asfalto y mejores salarios”.