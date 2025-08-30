El titular del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instó a los electores bonaerenses a generar una “respuesta colectiva” al “enojo” contra las políticas del presidente Javier Milei y convertir esa “indignación” en un voto por los candatos de Fuerza Patria. Fue durante un encuentro que realizó en ALmirante Brown junto a Juan Grabois y otros candidatos, con estudiantes universitarios, otro de los sectores elegidos por el Ejecutivo Nacional para aplicar el ajuste.

“Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado, tiene un responsable: se llama Milei”, apuntó Kicillof.

El Gobernador planteó que “a esa política individualista y cruel hay que darle una respuesta colectiva el próximo 7 de septiembre”. Y sostuvo:Si alguien está dudando en ir a votar, es momento de convencerlo de que convierta su enojo e indignación en un voto por la boleta de Fuerza Patria”.