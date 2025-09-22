Axel Kicillof acusó a al Ministro de economía Luis Caputo se un “mentiroso”y tambien lo llamo “caradura” por las afirmaciones de Caputo cuando sostuvo que la provincia de Buenos Aires había creado un nuevo impuesto a las billeteras virtuales en territorio bonaerense. En declaraciones públicas, Kicillof calificó al funcionario nacional de «caradura y mentiroso» y aseguró que «no hay ningún impuesto nuevo en la provincia de Buenos Aires».

Desmiente categóricamente el «impuestazo»

Volviendo sobre el tema el gobernador bonaerense reitero:«Lo vuelvo a desmentir: En la provincia de Buenos Aires no hay ningún impuestazo, no hay ningún impuesto nuevo, no creamos ningún impuesto a las billeteras digitales» El mandatario provincial fue contundente al explicar que los ciudadanos no deben abonar ningún cargo adicional por utilizar plataformas digitales de pago: «Nadie tiene que pagarle nada a la provincia de Buenos Aires por usar su billetera virtual, ni con Cuenta DNI, ni con Mercado Pago, ni con Modo ni con nada».

El gobernador aseguro que lo dicho por Caputo fue «otra repugnante mentira que busca generar confusión y rascar algunos votos en las próximas elecciones», en referencia a los próximos comicios de octubre.

La verdadera novedad: adhesión al régimen de comisión arbitral

Kicillof explicó que «la única novedad» implementada por su gestión fue la adhesión, a partir de noviembre, al régimen que ya tienen 19 provincias, que establece una comisión arbitral entre jurisdicciones para el cobro del adelanto de Ingresos Brutos. Esta medida, aclaró, «no se aplica al que hace una compra» sino que es «una comisión entre las jurisdicciones para cobrar el adelanto de Ingresos Brutos a los que ya los pagan ingresos brutos».

«No te pueden cobrar nada por pagar con una billetera virtual, no es un impuesto nuevo», insistió el gobernador, diferenciando claramente entre la comisión arbitral para empresas que ya tributan y un supuesto nuevo gravamen para usuarios.