Durante una entrevista a la cadena rusa Actualidad RT, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se expreso en duros términos al analizar las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei, al afirmar que bajo estos gobiernos «la Argentina se convirtió en el principal deudor del planeta con el Fondo Monetario Internacional». Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el medio ruso Actualidad RT.

Kicillof, quien se desempeñó como ministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, señaló que «el Fondo reconoció en informes internos que los préstamos dados al gobierno de Macri fueron fallidos y que, además, estuvieron mal utilizados».

«Pese a esa conclusión, volvió a prestar de la misma manera y vuelve a solicitar, a pedir las mismas políticas», indicó el mandatario provincial, estableciendo una continuidad en las exigencias del organismo internacional hacia Argentina.

La propuesta de reindustrialización

En otro tramo de sus declaraciones a RT, el gobernador se manifestó a favor de recuperar políticas que busquen la reindustrialización: «La Argentina tiene una base industrial que la caracteriza y que requiere políticas que hoy empiezan a estar más de moda que antes», declaró.

Kicillof comparó esta estrategia con la implementada por Estados Unidos: «Se trata de políticas que tienen que ver con la defensa y con el cuidado de la producción y del trabajo nacional. Esto es lo que está haciendo el mismísimo Estados Unidos con su propia industria: reindustrializar su país».

El exministro de Economía planteó una contradicción fundamental entre las necesidades del país y las exigencias del organismo multilateral: «La Argentina necesita de ese tipo de políticas, pero el Fondo las prohíbe y además condiciona los préstamos a políticas inversas».

Sobre el papel del FMI en Argentina ,Kicillof sostuvo que el organismo internacional genera «una relación conflictiva y que con el tiempo va a empeorar».