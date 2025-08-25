.

El titular del ejecutivo bonaerense , Axel Kicillof, se refirió al caso que involucra al jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por presuntas coimas en el organismo. En declaraciones a Radio 10, afirmó: “No sé cómo se continúa después de algo tan escabroso”.

Kicillof calificó la situación como “obscena” y dijo que no encuentra antecedentes similares en la historia reciente. “Lo que describe es tremendo y, además, de una magnitud que yo no recuerdo… Con tanta precisión, con tanta cercanía”, expresó, en referencia a los audios atribuidos a Spagnuolo.

En otro tramo de su declaración el líder peronista exclamó : "Hay que ser respetuoso de las actitudes judiciales y esperar que los resultados estén convalidados”. Y recordó que la causa se desarrolla en medio de un “contexto electoral”, por lo cual manifestó: “No quiero montarme con cosas que nos hicieron a nosotros”.

También reclamo la celeridad a la Justicia : “Esto requiere por parte de la Justicia celeridad porque es de enorme gravedad”. También remarcó la proximidad del imputado con el Presidente: “Estamos hablando de un tipo que entró no sé cuántas veces a Olivos, un amigo de Milei, con audios donde habla directamente de este sistema”.