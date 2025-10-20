La alianza Ciudadanos Unidos, que participa de las elecciones para el 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires llevando como primeros candidatos a Graciela Ocaña al Senado y de Martín Lousteau a la Cámara de Diputados, solicito a la Justicia electoral que sume sus votos a los que obtenga la fuerza Provincias Unidas ,frente electoral que conforman 6 gobernadores a nivel nacional.

En un pedido a la Cámara Nacional Electoral, el apoderado del espacio y postulante a una senaduría, Martín Ocampo, solicitó "que se computen los votos obtenidos por la alianza Ciudadanos Unidos Distrito Capital Federal sumados junto con los votos obtenidos por las alianzas distritales Provincias Unidas".