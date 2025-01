Se conoció que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos de medicina estética de origen asiático. La resolución oficial llegó luego de que el organismo encontrara numerosas irregularidades en la elaboración y distribución de los artículos.

el organismo estatal realizó un allanamiento en donde se detectaron productos sin datos del importador responsable en la Argentina ni información sobre autorizaciones sanitarás a esos productos., entre otras infracciones. La medida se hizo oficial a través de la publicación de la Disposición 523/2025 en el Boletín Oficial.

Al tratarse de elementos médicos falsificados y sin trazabilidad que podrían implicar un riesgo para la salud de la población, la ANMAT resolvió prohibir los siguientes productos: Lipo Laser & RF Slimming System Med-350, fabricante Beijing Kes Biology Technology Co. Ltd, Beijing, China; Sculptra 150 mg/5ml, 1 vial, Sanofi Aventis lot/num: 5/2021; Tktx Deep Numbs New 10 g, Ingredient Lidocaine 5%. Prilocaine 5%. Epinephrine 1%; Minerva 20 Pcs Cng Polydioxanone Suture – Made in Korea – Sterile Eo; “Cng” Minerva Premium Pdo Suture - 20 Pcs; Cng Polydioxanone Suture, Made in Korea – Sterile Eo; Neodex 5 g Antibiotic & Anti Inflammatory Combination; Li:col Hard - Solid (Collagen) Prosthesis For Nose, Dextran +Pmma / with Lidocaine, Manufacturer Chunghwa Medipower Co. Ltd; Gentamycin Sulfate Injection – Reyoung – Ampollas; Vanadium - Titanium Crystal Injection, Aesthetic Facial Restoration, Syringe Needle - Needle Tubing – Support, Made In Germany; Uverla – Presscog Thread, Sterile Eo. 11. Uverla Cog Thread Sterile Eo.