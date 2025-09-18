Ayer miércoles y en la misma sesión en la que la Cámara de Diputados se rechazaron los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, también ocurrió otra decisión que puede traer dolores de cabeza al oficialismo : la creación de una comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado.

La propuesta fue votada a mano alzada y recibió respaldo mayoritario de los bloques opositores, en medio de un clima de tensión parlamentaria por las medidas impulsadas y frenadas al Gobierno de Javier Milei.

La comisión especial tendrá como objetivo indagar sobre las responsabilidades políticas, sanitarias y judiciales en torno a la distribución y consumo de fentanilo adulterado, que provocó muertes y dejó secuelas en varias provincias.

Se trata de un paso legislativo significativo, ya que busca arrojar luz sobre una problemática que combina el avance del narcotráfico, la falta de controles estatales y la crisis en el sistema de salud pública.