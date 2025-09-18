El gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés en la Cámara de Diputados este miércoles al rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario con 174 votos a favor y 67 en contra. El rechazo llegó después de una masiva marcha federal universitaria bajo la consigna «Nuestro futuro no se veta» que congregó a estudiantes, docentes y trabajadores de todo el país frente al Congreso

Pero no solo el gobierno fue derrotado en Diputados por el rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario, también la Camara Baja rechazó el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica con 181 votos positivos, 60 negativos y una abstención, completando un día negro para las aspiraciones del Ejecutivo de mantener su política de ajuste fiscal. Ahora ambos rechazos deben ser ratificados por el Senado para convertirse definitivamente en ley.