La Cámara Nacional Electoral autorizo la reimpresión de los afiches a Diego Santilli

para los centros de votación sin la cara del renunciado José Luis Espert.

La CNE revirtió un fallo de la Junta Electoral que había dispuesto que no se rehaga la cartelería como solicitó La Libertad Avanza tras perder la batalla por la reimpresión de las boletas.

Lo que resta es acelerar la labor para lograr imprimir en una semana unos 40 mil afiches que tienen una distribución mucho más sencilla ya que no están individualizados para cada mesa como las boletas, que fue uno de los argumentos para no rehacerlas. El costo de la reimpresión es de unos 7 millones de pesos.