La “mesa chica” de la Confederación General de Trabajo (CGT) se reunirá ” para analizar la postura de la organización ante la reforma laboral que impulsa el Gobierno y también la renovación de sus autoridades que la central concretará el 5 de noviembre.

El encuentro se llevará a cabo a las 15.30 en la sede de la UOCRA, el gremio que conduce Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central e integrante del Consejo de Mayo en representación del sindicalismo.

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer había adelantado que la central obrera rechazará la reforma laboral si es para “retroceder” en los derechos adquiridos.

“Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció Daer en declaraciones radiales.