En lo que va de la jornada cambiaria de este jueves 25 de septiembre, el dólar mayorista volvió a perder valor, ante la espesativa generada por las ventas récord de las cereales que anuncian un ingreso extraordinario de dólares, sumando uno 7 mil millones de dólares registrados por la compañías exportadoras . Cumplido el cupo de 7 mil millones de agro exportaciones, el gobierno informó que ya no seguirá vigente la exención del 100% de las retenciones a las exportaciones del sector, pero continuaran las retenciones en 0 para las exportaciones avícolas y bovinas.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta mañana a través de su propia cuenta de X. Esto ocurre, luego del malestar en los productores agropecuarios luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmara que se alcanzó el tope de 700 mil millones de dólares

Esto implicó la baja inmediata de la opción de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo el beneficio.