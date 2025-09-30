El INDEC informó que la deuda externa bruta de Argentina llegó a un nivel histórico de u$s305.043 millones en el segundo trimestre de 2025. El monto marcó un aumento de u$s23.783 millones (+8,5%) respecto del trimestre anterior y se convirtió en el mayor registro nominal desde que el organismo comenzó a publicar estadísticas en 2006.

Esta situación sucedió fundamentalmente por el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales, en un contexto de creciente déficit de cuenta corriente y escasez de dólares.

De acuerdo a lo detallado por el organismo estadístico oficial, la deuda externa bruta, medida a valor nominal, creció en US$ 23.783 millones (+8,5 %) respecto del primer trimestre.

De este modo, llegó a unos US$ 305.043 millones, el máximo nominal desde que el organismo oficial de estadísticas públicas comenzó los registros, en 2006.

El factor principal de este incremento fue el mayor endeudamiento del Gobierno por US$ 18.480 millones, traccionado asimismo por un desembolso del FMI por US$ 12.398 millones.

El crecimiento estuvo motorizado por el endeudamiento del gobierno general, que aumentó en u$s18.480 millones. Dentro de este rubro se destacó un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s12.398 millones.

En total, la deuda con organismos internacionales trepó a u$s92.964 millones, con una concentración marcada:

60% corresponde al FMI.

30% a préstamos del BID, BIRF y CAF.

Otros sectores con incremento

Banco Central: aumentó su deuda en u$s2.380 millones por la ampliación de la operación REPO con siete bancos internacionales.

Sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro: sumaron u$s2.435 millones.

Bancos: registraron un alza de u$s559 millones.

Otras sociedades financieras: redujeron su deuda en u$s71 millones.

El informe señaló que más del 70% de la deuda está en moneda extranjera y a largo plazo. El ratio deuda externa/exportaciones superó el 300%, aunque el organismo recordó que este indicador había superado el 400% en 2020 y 2021.

