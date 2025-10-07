La fiscal electoral bonaerense, Laura Roteta dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza y no Diego Santilli, como pretendía Javier Milei. Será el juez Alejo Ramos Padilla, quien tenga el pronunciamiento final.

Tras la baja de Espert, el oficialismo impulsaba a Diego Santilli, hombre del PRO que iba tercero en la lista, salteando así a la exvedette devenida en conductora de la TV Pública del programa «Amores Perros», Karen Reichardt, que mantiene un perfil políticamente más bajo, no tiene experiencia en el sector y su acercamiento a Javier Milei se debe por su rol como activista del mundo animal.

Ahora Roteta, le dio un revés al Gobierno en un dictamen que se basa en los principios de paridad de género establecidos por Ley, que busca garantizar la representación de mujeres en las listas. Para la fiscal, que Santilli que estaba tercero, pase a primero sobre Reichardt marca un regresión sobre esa representatividad.

Un caso que uso la fiscal para argumentar es el de la senadora neuquina Lucila Crexell que, al morir el primer candidato de la lista, la Justicia Electoral dictaminó que ella, en segundo lugar, deberá encabezar la boleta y no el primer hombre, a los fines de no contrariar «el propósito final de la ley, que es la protección de la mujer».

Sin embargo, el dictamen de la fiscal no resulta vinculante, por lo resta ahora el pronunciamiento de Ramos Padilla.