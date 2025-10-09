Agosto arrojó una leve suba en el Índice de Producción Industrial del 0,6%, luego de 2 bajas previas y sin haber recuperado la caída del 2024, aun. ,los datos fueron brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Entre enero y agosto el indicador acumula una caída del 3,5% .

Discriminado por rubros, los productos con mayor caída fueron: alimentos y bebidas , galletitas, productos de panadería y pastas que presenta una baja interanual de 10,5%. Según fuentes consultadas, en agosto se observa un menor consumo interno de harina de trigo para la elaboración de productos de panadería, pastas y galletitas. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la molienda de trigo pan y candeal presentó una caída de 7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por otra parte,la producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas anotó una baja interanual del 10,6%, debido a una menor debido a una menor producción. La merma en la actividad de las plantas productivas respondió a una contracción en las ventas al mercado interno. Como ejemplo, la elaboración de vino presenta en agosto una caída interanual de 15,6%. Además de la menor demanda interna, hay una baja en las ventas al exterior.