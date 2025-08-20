Aunque se registró un leve repunte interanual, la industria no logra recuperarse del desplome de 2024. El dato más claro de la crisis del sector, es que el uso de la capacidad instalada se mantiene en apenas el 45,2% y sectores estratégicos como autopartes y bienes de capital siguen en retroceso.

Según el último informe de ADIMRA, en julio el sector registró un incremento del 1,8% interanual y de apenas 0,3% respecto de junio, pero continúa un 15% por debajo de los niveles históricos más altos.

El repunte no logra compensar la caída interanual de -11,7% registrada en 2024, lo que refleja que el sector sigue sin recuperarse de la recesión. A esto se suma un dato preocupante: el uso de la capacidad instalada es de solo 45,2%, lo que muestra un nivel de inactividad alarmante.