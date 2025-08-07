El Índice de Precios al Consumidos volvió a subir en CABA durante julio comparado con junio, alcanzando un del 2,5%, en este caso por la suba de servicios (+3,3%) y de estacionales (+9%). Así, la variación acumulada del año se elevó hasta los 18,1%, y la interanual se ubicó en el 40,9%.

Por su parte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,3% al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. A su vez, transporte promedió un incremento de 3,6%, por la suba en los precios de los pasajes aéreos, de los combustibles y de los colectivos.

Alimentos y bebidas aumentó 1,8% por el avance de verduras, tubérculos y legumbres (+6,9%), carnes y derivados (+1,2%) y pan y cereales (+1,6%). Por último, recreación y cultura se elevó 3,6%