La Junta Electoral Nacional con jurisdicción sobre las elecciones en la Provincia de Buenos Aires resolvió este jueves rechazar el pedido de la Libertad Avanza de reimprimir la bolates únicas electorales con que los habitantes bonaerenses decidirán quienes los representaran en el Congreso Nacional, el pedido de los libertarios es consecuencia de la renuncia como primer candidato diputado nacional de José Luis Espert , luego de que se conocieran las pruebas del posible financiamiento con fondos aportados por el narco Fred Macho a la campaña presidencial de Espert del 2019.

En su resolución la justicia electoral remarcó que “las etapas de aprobación del modelo de boleta, prueba de impresión y orden de tirada se encuentran jurídicamente clausuradas, y no existe en el régimen electoral norma alguna que habilite su reapertura ante la renuncia de uno o más candidatos”. de José Luis Espert a su candidatura, al considerar que resulta "material, temporal y jurídicamente inviable”.

Es así que los bonaerenses emplearan la boleta única que ya se difunde masivamente hace dias al mantenerse vigente el modelo oficializado que lleva al tope de la lista a Espert junto a Karina Celia Vázquez-, ambos con fotografía, en línea con el fallo dictado ayer por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

En el fallo, la Junta planteó que el pedido de La Libertad Avanza "resulta jurídicamente improcedente”, ya que “contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional”. Además, indicó que las etapas de oficialización de candidaturas y aprobación de boletas son secuenciales y preclusivas, por lo que no pueden reabrirse una vez concluidas.

Además, enfatizó que “las etapas de aprobación del modelo de boleta, prueba de impresión y orden de tirada se encuentran jurídicamente clausuradas, y no existe en el régimen electoral norma alguna que habilite su reapertura ante la renuncia de uno o más candidatos”.