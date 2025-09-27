El Poder Judicial de Argentina , con apoyo de Interpol, estableció l un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, de 23 años, señalado como la mano derecha de Julio Valverde, alias “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple crimen que conmocionó a Florencio Varela.

Ozorio, que nacido en el barrio porteño de Parque Patricios, se encuentra acusado de coautoría en homicidio agravado por haber actuado con alevosía, ensañamiento, violencia de género y en concurso premeditado con otras personas, según la imputación del fiscal Adrián Arribas. Interpol aclaró que, en caso de sr localizado, se solicitará su detención preventiva y extradición inmediata.

Mientras siguen las acciones judiciales para avanzar en el esclarecimiento y detenciones por el triple femicidio, familiares y amigos despidieron a las víctimas. Morena y Brenda fueron sepultadas en el cementerio Las Praderas, mientras que Lara recibió sepultura en Campo Santo. “Es injusto lo que le pasó a Brenda, pero voy a marchar todos los días hasta que me traigan a los verdaderos responsables y no a perejiles”, expresó con dolor Sabrina, madre de una de las jóvenes.

El abogado de la familia Gutiérrez, Gonzalo Fuenzalida, advirtió que en las próximas horas podrían registrarse nuevas detenciones. Hasta el momento hay cuatro arrestados: Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).