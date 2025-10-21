La Justicia obligará al Gobierno a publicar los resultados electorales de este domingo por provincias y no por total de votos a nivel nacional, tras un pedido del Partido Justicialista y de la UCR.

Desde el Gobierno buscaban que el recuento implicara expresarlo como si se tratara de una elección nacional, con una candidatura nacional, como si fuera la elección de una formula presidencial.

La Libertad Avanza se presenta como partido con el mismo nombre en todos los distritos , mientras que el Partido Justicialista constituyo nacionalmente Fuerza Patria, pero según la provincia el nombre del frente tiene variaciones