El Juzgado Federal de Dolores resolvió ordenar al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, que entregue en un plazo de cinco días el expediente completo que tramitó el crédito de U$S 20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La resolución judicial es fruto de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, miembro de la CAIP, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes habían solicitado información detallada sobre las condiciones y razones del préstamo.

El crédito en discusión fue autorizado mediante el DNU 179/2025 y desde un comienzo fue cuestionada la validez de un instrumento como ese para autorizar un endeudamiento de tal magnitud. Ahora, la Justicia ha reafirmado el derecho de la ciudadanía a acceder a la información sobre acuerdos de tal magnitud, al dictar que el Ministerio de Economía violó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) al no proporcionar los documentos solicitados. A pesar de haber sido notificados en varias ocasiones, las autoridades decidieron retrasar la entrega de los documentos mediante maniobras administrativas, algo que fue categóricamente rechazado por el tribunal.

