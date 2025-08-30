La justicia ordena al Ministerio de Economía hacer público el acuerdo con el FMI.
El Juzgado Federal de Dolores resolvió ordenar al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, que entregue en un plazo de cinco días el expediente completo que tramitó el crédito de U$S 20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La resolución judicial es fruto de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, miembro de la CAIP, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes habían solicitado información detallada sobre las condiciones y razones del préstamo.
El crédito en discusión fue autorizado mediante el DNU 179/2025 y desde un comienzo fue cuestionada la validez de un instrumento como ese para autorizar un endeudamiento de tal magnitud. Ahora, la Justicia ha reafirmado el derecho de la ciudadanía a acceder a la información sobre acuerdos de tal magnitud, al dictar que el Ministerio de Economía violó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) al no proporcionar los documentos solicitados. A pesar de haber sido notificados en varias ocasiones, las autoridades decidieron retrasar la entrega de los documentos mediante maniobras administrativas, algo que fue categóricamente rechazado por el tribunal.