La Justicia Federal resolvió el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero, acusado de herir gravemente al fotógrafo Pablo Grillo, al dispararle un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, durante una movilización de jubilados frente la congreso Nacional. que ocurrió el pasado 12 de marzo

. La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, firmó el fallo que imputa a Guerrero por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad. El expediente judicial no solo se centra en la herida a Grillo, sino que también revela un patrón de uso indebido de la fuerza. El Juzgado determinó que Guerrero efectuó el disparo que impactó en Grillo de manera prohibida y que, además, realizó otros cinco disparos con el mismo accionar irregular. Como consecuencia del procesamiento, la jueza Servini ordenó el embargo de los bienes del gendarme.