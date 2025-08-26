La Justicia no dió lugar a la pretención del diputado nacional y candidato por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, para que se crerrara la causa por la que fue denunciado por los referentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman y Nicolás del Caño debido a que pidió “cárcel o bala” para ellos.

“Para evitar la investigación, el diputado y candidato solicitó la caducidad y el archivo de la causa, a pesar que está en plena etapa probatoria. Se están desarrollando pericias que muestran el incremento de amenazas contra nosotros, desde su cobarde arenga contra la izquierda”, indicó Bregman.