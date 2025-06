En Intrusos (América TV) informaron horas después que la Justicia falló a favor de Mauro Icardi, permitiéndole reencontrarse con sus hijas tras semanas sin verlas. Karina Iavícoli contó que las niñas, de nueve y seis años, estaban muy angustiadas y pidieron que llamaran al juez para poder ver a su papá.

Iavícoli explicó que Icardi presentó un escrito diciendo que sus hijas estaban desamparadas, ya que no había nadie con ellas, y mencionó que aunque no cuestiona a Andrés Nara como abuelo, sí criticó que Wanda no les prestara atención. La familia estaba dispersa por el mundo y las niñas sin el cuidado adecuado.

Aunque no hay impedimento legal para que las niñas estén con su padre, la escuela generó un gran revuelo al llamar directamente al juez cuando Icardi fue a buscarlas. Paula Varela aclaró que Icardi contaba con la aprobación del Ministerio Público Tutelar para ver a sus hijas en el colegio y que no actuó sin permiso. Además, cuando las niñas iban a ser retiradas, la escuela llamó al abogado, quien contactó a Hagopian para anular la autorización.