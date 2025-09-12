El Poder Legislativo porteño, aprobó este jueves una nueva moratoria que beneficiara a los vecinos de CABA.

La medida será implementada a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y contemplará facilidades de pago de hasta 48 cuotas para regularizar deudas tributarias.

La moratoria sancionada implementa una condonación de intereses y punitorios con quitas de hasta el 100% según el plazo de adhesión al plan, brindando una oportunidad concreta para regularizar obligaciones tributarias en condiciones más favorables.

Podrán acogerse al beneficio los contribuyentes con deudas vencidas al 31 de agosto de 2025, correspondientes a los impuestos Inmobiliario/ABL, Patentes, Ingresos Brutos, Sellos, Publicidad y otros tributos.

También los contribuyentes con deudas en instancia judicial podrán acogerse a la moratoria, lo que implicará la suspensión de los plazos procesales iniciados y de la prescripción penal. En caso de cancelar la deuda en su totalidad –ya sea al contado o mediante un plan de pagos–, se extinguirá la acción penal, infraccional y delictual.