La Libertad Avanza radico ante el Juzgado Federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. En el mismo escrito LLA, solicitó el reemplazo del ex candidato por Diego Santilli y la reimpresión de las boletas

Por otro lado se conocieron fotos de las boletas impresas con Espert a la cabeza listas para que las mismas sean distribuidas en territorio bonaerense. Las mismas fueron supervisadas por el propio Ramos Padilla.

En la Casa Rosada dieron cuenta de que trabajan "contra reloj para presentar en la Justicia Electoral bonaerense, ante Ramos Padilla, los escritos con las renuncias correspondientes para que la lista pueda reordenarse y quede con Santilli encabezando".

“El punto clave es garantizar que, con ese corrimiento, no queden dos mujeres seguidas y se mantenga la paridad de género”.

La sustitución de las boletas impresas por unas nuevas tendría un costo de varios millones de dólares , y desde el partido oficialista pagarían ese costo.