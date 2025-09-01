La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo pública una alerta , la alerta 4/2025, por la detección de lotes de fentanilo adulterado en el Argentina, vinculados a un brote mortal de infecciones bacterianas. El organismo pidió retirar del mercado los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A.

De acuerdo a el trabajo emitido por la OMS, el opioide Fentanilo HLB inyectable, en su lote 31202, se encuentra contaminado con cepas resistentes de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, lo que ocasionó un brote de infecciones graves y potencialmente mortales en la Argentina. La alerta pone bajo sospecha a todos los productos inyectables o parenterales fabricados por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. después de febrero de 2022.

En su comunicado oficial, la OMS señaló que las deficiencias detectadas por la ANMAT en las prácticas de fabricación de estas compañías “obligan a actuar con cautela” frente a cualquier lote producido en ese período. El organismo advirtió que no puede descartarse la circulación de estos .

A su vez, instan a las autoridades de salud, los organismos nacionales de reglamentación y los cuerpos de seguridad a que, si estos productos se detectan en su país, lo notifiquen inmediatamente a la OMS.

Por último, recomiendan a las personas que estén en posesión de alguno de estos productos que no los utilicen. Si usted o alguien a quien conozca los ha utilizado o los pudiera haber utilizado, o si ha sufrido algún evento adverso o algún efecto secundario inesperado tras su uso, consulte de inmediato a un profesional de la salud cualificado o póngase en contacto con un centro de toxicología.