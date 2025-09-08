La producción industrial registró una nueva caída y sus valores siguen por debajo de los niveles de diciembre del 2024, que ya estaban por debajo del mismo mes del 2023.

Segun los datos del INDEC, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 2,3% respecto de junio. A partir de este retroceso, el dato de la serie desestacionalizada se ubicó 4,3% por debajo del valor de diciembre pasado y fue el segundo más acotado en los últimos 12 meses, solo perforado por la cifra de marzo de este año.

En la comparación interanual la actividad sufrió su primera caída en nueve meses, siendo la merma del IPI de un 1,1% inferior al de julio de 2024. Dentro de los rubros industriales con mayor peso en el referencial, el que sufrió la mayor caída fue el de Prendas de vestir, cuero y calzado (-10,7%), impactado por el menor consumo interno, según explicaron fuentes de la industria.

A su vez tuvieron mucha importancia de las caídas en Alimentos y bebidas (-3%), Productos de metal (-8,5%) y Vehículos (-8,4%).

Desde el sector industrial, que es un sector que produce mayoritariamente para el mercado interno, señalan la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la apertura indiscriminada, y el incremento de la tasa de intereses,como factores que se conjugaron para que el sector no logre recuperar los niveles de hace 2 años.