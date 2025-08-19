Para la Bolsa de Comercio de Rosario, la industria argentina acumuló una caída de 7,1% en el primer semestre de 2025

y alcanzó niveles similares a los de 2007. Según el informe, la magnitud de la contracción ubicó al sector en uno de sus peores registros en los últimos 18 años.

El trabajo difundido por la entidad rosarina precisó que la medición de junio mostró un retroceso de 8,8% interanual, pero si la comparación se realiza con el mes de mayo la caída fue de 2,3% desestacionalizado. De esta manera, la serie acumuló cuatro meses de bajas consecutivas, una tendencia que reflejó el impacto de la recesión sobre la industria manufacturera

La publicación señala que la mayoría de los sectores industriales experimentan retracción. La producción de maquinaria y equipos registró una fuerte caída interanual, explicada por la menor inversión en bienes de capital. Algo similar sucedió con el sector de vehículos automotores, donde la retracción respondió a la menor demanda interna y a un retroceso en las exportaciones.

Por el lado industrial textil es donde los datos son más alarmantes . Según el informe, la combinación de menor consumo interno y encarecimiento de insumos importados deterioró la capacidad de producción. En tanto, la actividad vinculada a la construcción enfrentó un escenario de bajas en la elaboración de materiales básicos como cemento, hierro y acero.

La BCR indicó que en el primer semestre de 2025 la actividad industrial acumuló una caída de 7,1% interanual. El segundo trimestre fue el más débil desde 2002, con un retroceso promedio de 9,4% frente al mismo período del año anterior.